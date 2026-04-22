Ciclismo Bis del versiliese Dati tra i ciclisti professionisti nella prima tappa del Tour of The Alps in Austria

Il ciclista professionista proveniente dal versiliese ha ottenuto un risultato importante nella prima tappa del Tour of The Alps, corsa in Austria. Con questa vittoria, ha conquistato il secondo successo da professionista e si è issato al primo posto nella classifica generale della gara. La competizione si svolge sulle strade del Tirolo e del Trentino e si concluderà venerdì prossimo.

Per il pietrasantino doc Tommaso Dati un importante secondo secondo successo da professionista e la maglia di primo leader del Tour of The Alps, la gara a tappe che si corre fino a venerdì compreso sulle strade del Tirolo e Trentino. Il ventitreenne atleta che corre per la formazione giapponese Ukyo, con chiara matrice italiana è stato autore di una stupenda volata davanti al gruppo compatto sul traguardo di Innsbruck al termine della prima tappa. Aiutato dal compagno di colori Iacomoni, il toscano ha iniziato lo sprint da lontano resistendo brillantemente al ritorno di Pidcock e conquistando il bis dopo il successo ottenuto qualche settimana fa nella tappa di Iseo della Settimana Internazionale Coppi e Bartali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Bis del versiliese Dati tra i ciclisti professionisti nella prima tappa del Tour of The Alps in Austria Notizie correlate Classifica Tour of the Alps 2026, prima tappa: Tommaso Dati in testa, Pidcock il migliore tra i bigSi apre nel segno di Tommaso Dati il Tour of the Alps 2026, che ha preso il via quest’oggi con una prima frazione di 144,3 chilometri con partenza e... Prima tappa Tour of Alps 2026: Dati vince a InnsbruckCapolavoro di Tommaso Dati che vince la prima tappa del Tour of Alps 2026, bruciando allo sprint, sul traguardo di Innsbruck, Tom Pidcock e Florian...