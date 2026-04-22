ciclismo coppa del mondo su pista fiorin da sballo a hong kong

Durante la tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo su pista, Matteo Fiorin ha vinto una delle prove in programma, confermando le sue capacità come uno dei più forti specialisti della competizione. La competizione si è svolta presso un velodromo internazionale, con vari atleti provenienti da diversi paesi che si sono sfidati in più discipline. La vittoria di Fiorin rappresenta un risultato importante nel circuito mondiale di ciclismo su pista.

Con la vittoria in Coppa del Mondo su pista, Matteo Fiorin si è gudagnato un posto di prim’ordine tra i migliori specialisti dei velodromi in campo internazionale. A Hong Kong, il brianzolo ha entusiasmato il pubblico asiatico dominando la gara a Eliminazione degli elite. Una splendida vittoria per l’azzurro che ha gestito la prova con grande lucidità, restando sempre nelle prime posizioni e imponendosi poi nell’ultimo sprint, dove ha avuto la meglio sul quotato neozelandese Thomas Sexton. Terzo posto per l’olandese Yoeri Havik, uno dei grandi specialisti dei velodromi mondiali. Fiorin ha regalato all’Italia un successo di peso confermandosi tra i giovani più brillanti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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