Nel fine settimana del ciclismo, il giro si è concentrato sulla lunga salita della Formia Blockhaus, con il danese Vingegaard che ha vinto nonostante l’impegno del finalese Giovanni Aleotti, che ha percorso metà salita per supportare Giulio Pellizzari, arrivato quarto. La corsa ha visto la presenza di numerosi giovani atleti, tra cui quelli della categoria Under 23. La gara ha offerto uno spettacolo di resistenza e strategia, con i favoriti che si sono sfidati fino all’ultimo chilometro.

Il danese Vingegaard, favorito della vigilia, ha imposto la sua legge al termine della lunghissima Formia Blockhaus nonostante il grande lavoro del finalese Giovanni Aleotti (foto) sino a metà salita per tenere il ritmo a Giulio Pellizzari che ha chiuso quarto. Aleotti ha poi concluso la tappa al 43° posto scalando qualche posizione nella generale al 31° anche se la classifica generale non è certo il suo obiettivo che rimane quello di affiancare Giulio Pellizzari e salire sul podio a Roma. Oggi Giro affronterà i muri marchigiani e domani ci sarà ancora un arrivo in salita a Corno alle Scale. Il primo arrivo in quota ha visto in difficoltà il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo. Dal Giro agli Under 23: il weekend

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