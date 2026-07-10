A Cerreto Guidi si è svolto un evento commemorativo in ricordo di Thomas, con momenti di commozione, lacrime e applausi. Durante la cerimonia, sono state fatte promesse di non dimenticare il suo ruolo nella comunità e l'affetto degli amici nei suoi confronti. La manifestazione ha coinvolto i presenti in un rito di ricordo e solidarietà, senza ulteriori dettagli su modalità o partecipanti specifici.

CERRETO GUIDI Commozione, lacrime, applausi e la promessa di non dimenticare mai quello che è stato Thomas per le persone e la comunità. È stata una mattinata di emozioni fortissime quella vissuta ieri a Pieve a Ripoli, nel Comune di Cerreto Guidi, per l’ultimo saluto a Thomas Rannino, il diciottenne tragicamente scomparso in uno scontro quando era in sella allo scooter. Davvero tantissima la gente, in maggioranza giovanissimi, che ha partecipato al funerale, iniziato sulle note musicali della cantante Debora Vezzani. La messa è stata celebrata da don Marcos nel campino di calcio della frazione di Pieve a Ripoli, a poche decine di metri dall’abitazione di Thomas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Ciao Thomas, la promessa degli amici: "La tua luce non si spegnerà mai"

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