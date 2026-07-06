Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente tra uno scooter e un’auto a Cerreto Guidi. L’impatto è avvenuto lungo una strada provinciale e ha causato il decesso sul colpo del giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e familiari.

Cerreto Guidi (Firenze), 6 luglio 2026 – Ancora una volta una giovane vita spezzata, quella di un ragazzo che aveva davanti a sé sogni, speranze, tutto. Un giovane calciatore entusiasta del suo percorso sportivo, tanto da condividere con orgoglio le sue foto in mezzo al campo da gioco, ma anche un neodiciottenne che aveva festeggiato insieme agli amici in grande stile. Sì, perché aveva solo 18 anni Thomas Rannino, morto nell’ incidente stradale della scorsa notte a Cerreto Guidi. La tragedia nella notte. Rannino era in sella al suo scooter nella notte tra domenica e lunedì nella frazione di Stabbia del comune di Cerreto Guidi, comune dove Rannino viveva nella frazione di Pieve a Ripoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Ciao Thomas, in ogni vittoria sarai con noi”. Scooter contro auto, strazio per la morte del 18enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Little Assistant Left In Tears After Being Scolded, CEO Panicked For The First Time!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cislago piange il 18enne Nicolò Vergani. Donati gli organi, la comunità è distrutta: “Sarai sempre con noi”

Incidente nel centro di Salerno, auto contro scooter, feriti un 21enne e una 18enne: ricoverati in ospedaleNella sera di domenica 10 maggio, nel centro di Salerno, si è verificato uno scontro tra un'auto e uno scooter in via Eugenio Caterina.