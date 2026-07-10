I tagli di capelli corti degli anni 90 sono tornati di tendenza nel 2026, visibili sulle passerelle, tra le celebrità e nei video sui social media. Tra i modelli più richiesti ci sono vari stili, come quelli portati da alcune attrici e modelle dell’epoca, che ora rivivono in nuove interpretazioni. La popolarità di questi tagli si riflette anche nelle visualizzazioni di contenuti digitali dedicati a quelle icone di stile.

I tagli corti stanno vivendo un momento d’oro. È un po’ di anni che sono tornati alla ribalta, ma mai come nel 2026. Li vediamo in passerella, sulle star, e ovviamente protagonisti di video su TikTok che continuano a riportare in auge le icone beauty Anni 90. Non è un caso. Dopo anni di lunghezze importanti e styling più elaborati, oggi la bellezza si fa più leggera, spontanea. E questo implica avere bene in mente quali sono i tagli facili da portare, capaci di valorizzare la texture naturale dei capelli. È proprio qui che tornano protagonisti alcuni dei più iconici hairstyle del decennio: dal Rachel Cut al Christy Cut, fino al pixie di Halle Berry. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Christy Cut, Halle Berry Cut, Rachel Cut e non solo: ecco i tagli capelli corti Anni 90 che sono di tendenza anche oggi

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