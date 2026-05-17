Tra pixie cut estremi e mullet super rock tutti i tagli corti più coraggiosi da provare per l’estate 2026

Tra tagli corti e look audaci, l’estate 2026 porta con sé una vasta gamma di stili da sperimentare, tra cui pixie cut estremi e mullet dallo stile deciso. Le nuove tendenze puntano su tagli che sfidano le convenzioni, con linee nette e volumi giocosi. I capelli corti si confermano come scelta preferita per chi cerca un’immagine fresca e ribelle, mentre le varianti più estreme si affiancano a look più articolati, pronti a conquistare chi desidera un’estate all’insegna della libertà espressiva.

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