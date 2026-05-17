Tra pixie cut estremi e mullet super rock tutti i tagli corti più coraggiosi da provare per l’estate 2026
Tra tagli corti e look audaci, l’estate 2026 porta con sé una vasta gamma di stili da sperimentare, tra cui pixie cut estremi e mullet dallo stile deciso. Le nuove tendenze puntano su tagli che sfidano le convenzioni, con linee nette e volumi giocosi. I capelli corti si confermano come scelta preferita per chi cerca un’immagine fresca e ribelle, mentre le varianti più estreme si affiancano a look più articolati, pronti a conquistare chi desidera un’estate all’insegna della libertà espressiva.
Possiamo anche iniziare a tremare, perché il panorama delle tendenze capelli dell’estate 2026 non sembra accettare compromessi: coloro che sono ancora alla ricerca di un cambiamento radicale per la propria immagine, perciò, saranno ben felici di apprendere che la parola d’ordine della stagione calda sarà una sola, e cioè audacia. Le tanto apprezzate mezze misure finiranno molto presto in secondo piano per fare spazio a geometrie nette, ispirazioni punk anni SettantaOttanta rilette in chiave moderna, e scalature estreme. Che si tratti di sopravvivere ad un festival sotto il sole cocente o ad una notte improvvisata in riva al mare, i tagli corti del momento si propongono come un inno al coraggio, al carattere, alla forza e il tutto con un pizzico di irriverenza che non guasta. 🔗 Leggi su Dilei.it
How To Cut a Perfect Mullet Pixie Layer /pixie mullet haircut Step by Step/ Tutorial
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