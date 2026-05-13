A New York, Kaia Gerber ha attirato l'attenzione con un look che richiama gli anni ’90, ricordando la madre Cindy Crawford, con un capo cut out che mette in risalto la zona addominale. La modella, ancora una volta, si mostra tra lo stile di una figlia d’arte e quello di una giovane figura emergente nel mondo della moda, mantenendo un’immagine che combina elementi classici e moderni.

Kaia Gerber continua a muoversi sul confine sottilissimo tra figlia d’arte e nuova icona fashion della Gen Z. Ai Disney Upfronts 2026 di New York, la modella e attrice ha riportato sotto i riflettori tutta l’ estetica minimalista e sensualissima delle supermodel anni ’90, ricordando in modo impressionante la madre Cindy Crawford. Kaia Gerber ai Disney Upfronts 2026: il look Jacquemus è pura sensualità anni ’90. Quando si parla di minimalismo sexy, il rischio di scivolare nel già visto è enorme. Un completo nero aderente può diventare immediatamente prevedibile, soprattutto su un red carpet americano dove spesso tutto sembra studiato per gridare attenzione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kaia Gerber a New York sembra Cindy Crawford negli anni ’90 (ma con l’addome cut out)

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