Chloë Sevigny incanta alla prima di The Five-Star Weekend con un abito giallo burro Al suo fianco il figlio Vanja al debutto sul red carpet

Da amica.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

All'anteprima di The Five-Star Weekend a Los Angeles, l'attrice è apparsa con un abito giallo burro. Accanto a lei c'era il figlio Vanja, di sei anni, che ha fatto il suo debutto sul red carpet. Il bambino è nato dalla relazione con il partner Siniša Ma?kovi?.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chloë Sevigny ha attirato l’attenzione alla première losangelina di The Five-Star Weekend, presentandosi sul red carpet insieme al figlio Vanja, sei anni, nato dalla relazione con il partner Siniša Ma?kovi?. Per il bambino si è trattato del debutto ufficiale su un tappeto rosso, un momento che ha subito conquistato fotografi e pubblico grazie alla naturale complicità tra madre e figlio. L’attrice, da sempre considerata un’icona di stile, ha confermato ancora una volta la propria estetica sofisticata e anticonvenzionale, mentre il piccolo Vanja ha dimostrato di aver già sviluppato una forte personalità anche in fatto di moda. Il look di Chloë Sevigny: il giallo burro protagonista del red carpet. 🔗 Leggi su Amica.it

chlo235 sevigny incanta alla prima di the five star weekend con un abito giallo burro al suo fianco il figlio vanja al debutto sul red carpet
© Amica.it - Chloë Sevigny incanta alla prima di The Five-Star Weekend con un abito giallo burro. Al suo fianco il figlio Vanja, al debutto sul red carpet
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Beyoncé al Met Gala 2026 con l’abito-scheletro: sul red carpet veste coordinata alla figlia Blue IvyAl Met Gala 2026, Beyoncé ha partecipato dopo dieci anni di assenza, indossando un abito a tema scheletro.

Cannes 2026, Elodie incanta il red carpet con un abito in omaggio a Kate MossA Cannes, durante la 79ª edizione del festival del cinema, una popstar romana ha attirato l’attenzione sul red carpet indossando un abito ispirato a...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web