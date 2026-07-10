All'anteprima di The Five-Star Weekend a Los Angeles, l'attrice è apparsa con un abito giallo burro. Accanto a lei c'era il figlio Vanja, di sei anni, che ha fatto il suo debutto sul red carpet. Il bambino è nato dalla relazione con il partner Siniša Ma?kovi?.

Chloë Sevigny ha attirato l’attenzione alla première losangelina di The Five-Star Weekend, presentandosi sul red carpet insieme al figlio Vanja, sei anni, nato dalla relazione con il partner Siniša Ma?kovi?. Per il bambino si è trattato del debutto ufficiale su un tappeto rosso, un momento che ha subito conquistato fotografi e pubblico grazie alla naturale complicità tra madre e figlio. L’attrice, da sempre considerata un’icona di stile, ha confermato ancora una volta la propria estetica sofisticata e anticonvenzionale, mentre il piccolo Vanja ha dimostrato di aver già sviluppato una forte personalità anche in fatto di moda. Il look di Chloë Sevigny: il giallo burro protagonista del red carpet. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Chloë Sevigny incanta alla prima di The Five-Star Weekend con un abito giallo burro. Al suo fianco il figlio Vanja, al debutto sul red carpet

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