A Cannes, durante la 79ª edizione del festival del cinema, una popstar romana ha attirato l’attenzione sul red carpet indossando un abito ispirato a Kate Moss. Dopo aver trascorso un periodo in Giappone con un’amica, la cantante è arrivata nella città francese per partecipare all’evento. La sua presenza ha suscitato commenti tra i presenti, mentre il look scelto ha attirato l’attenzione di fotografi e reporter presenti alla manifestazione. La cantante ha posato per le foto prima di entrare nell’area del festival.

Non solo Bella Hadid. Anche Elodie, per il terzo anno consecutivo al Festival di Cannes, è stata tra le protagoniste del red carpet de La Bataille de Gaulle: L'Âge de fer, il film di Antonin Baudry presentato ieri fuori concorso. Appena rientrata dal Giappone, dove ha trascorso qualche giorno da turista insieme alla fidanzata Franceska Nuredini, la popstar romana è volata in Francia alla conquista della Croisette e, con l'occasione, ha sfoggiato anche un nuovo taglio di capelli. Dopo il debutto a Cannes nel 2024 in qualità di beauty ambassador del marchio L'Oréal, con un nude look di brillanti che aveva lasciato tutti a bocca... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cannes 2026, Elodie incanta il red carpet con un abito in omaggio a Kate Moss

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