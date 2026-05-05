Beyoncé al Met Gala 2026 con l'abito-scheletro | sul red carpet veste coordinata alla figlia Blue Ivy

Al Met Gala 2026, Beyoncé ha partecipato dopo dieci anni di assenza, indossando un abito a tema scheletro. La cantante è arrivata accompagnata dalla figlia Blue Ivy, che ha scelto scarpe da Cenerentola per l’occasione. La presenza della star e il coordinato tra madre e figlia hanno attirato molta attenzione tra i presenti. La 14enne si è presentata con un outfit che si abbinava a quello della madre, creando un look coordinato sul red carpet.

Tra gli ospiti più attesi del Met Gala 2026 c'era Beyoncé, tornata all'evento dopo 10 anni di pausa. A sfilare al suo fianco non poteva mancare la figlia Blue Ivy: ecco tutti i dettagli dell'abito-scheletro della diva e delle scarpe da Cenerentola della 14enne.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Beyoncé torna al Met Gala dopo dieci anni: con lei Jay-Z e la figlia Blue Ivy al debutto Leggi anche: Luke Evans porta Tom of Finland sul red carpet del Met Gala 2026 Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Beyoncé, al Met Gala 2026 insieme a sua figlia Blue Ivy: i look mamma-figlia da regine del red carpet; Met Gala 2026: il ritorno di Beyoncé potrebbe cambiare tutto; Met Gala 2026, le pagelle del red carpet: da Beyoncé a Nicole Kidman; Met Gala 2026, il tema, gli ospiti e cosa faranno Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams. Beyoncé al Met Gala 2026 con l’abito-scheletro: sul red carpet veste coordinata alla figlia Blue IvyTra gli ospiti più attesi del Met Gala 2026 c’era Beyoncé, tornata all’evento dopo 10 anni di pausa. A sfilare al suo fianco non poteva mancare la figlia Blue Ivy: ecco tutti i dettagli dell’abito-sch ... fanpage.it Met Gala 2026, Beyoncé incanta il red carpet in versione scheletro di cristalli. Con lei anche la figlia e il maritoBeyonce, Jay Z e la figlia Blue Ivy sono arrivati in chiusura del red carpet del Met Gala. In omaggio al tema della mostra del Costume Institute, che ha messo il corpo al centro, la cantante ... leggo.it Met Gala 2026: i look migliori - e i peggiori - facebook.com facebook La co-chair del Met Gala 2026 sfila con la figlia 17enne al suo debutto, tra look studiati, sguardi complici e qualche critica. Poi, una frase semplice che ricorda che, anche dopo il red carpet, la vita continua x.com