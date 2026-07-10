Alla Festa dell’Unicorno di Vinci, che quest’anno celebra la sua ventesima edizione, si è svolta una performance di make-up curata da Grazia D’Amaro, incentrata sull’esaltazione delle tecniche di trucco. L’evento si è tenuto durante una tre giorni dedicata a un tema specifico, con la partecipazione di numerosi visitatori e artisti. La manifestazione ha coinvolto diverse attività e workshop, attirando pubblico di tutte le età.

VINCI Alla Festa dell’Unicorno di quest’anno, che per la sua ventesima edizione torna a colorare le strade di Vinci per una tre giorni a tema fantasy, ci sarà anche il banco – anzi, un’intera area della manifestazione – a cura di Chimera Live Art, il progetto artistico ideato e diretto da Grazia D’Amaro, già titolare di uno studio in centro a Vinci. La premessa dietro alla sua presenza è molto semplice: spesso si tende ad ammirare il prodotto finale, che sia un trucco o un cosplay, senza però sapere il lavoro che c’è dietro. Con Chimera Live Art, Grazia sceglie di valorizzare proprio il processo creativo di make-up artistico in uno spettacolo aperto al pubblico: quella di quest’anno sarà la seconda edizione, dopo che l’esordio dell’anno scorso è stato accolto con successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chimera Live Art. Grazia D’Amaro esalta il make-up

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