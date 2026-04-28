Il make-up blurred, o effettivamente sfumato, sta diventando una scelta popolare per chi cerca un look semplice ma d’effetto. Si tratta di un trucco che si realizza in modo rapido e senza troppi passaggi, ideale per le giornate in cui si ha poco tempo a disposizione. Nonostante i tutorial complessi sui social, molte persone preferiscono una soluzione pratica che permette di apparire curate senza rinunciare alla velocità.

Siamo oneste: per quanto possiamo amare i tutorial da quaranta passaggi visti su TikTok, la realtà delle nostre mattine è spesso una corsa contro il tempo tra un caffè bevuto a metà e le chiavi di casa che non si trovano. Eppure, il desiderio di uscire dalla porta con un aspetto fresco, curato e sofisticato non svanisce. È proprio in questa terra di mezzo, tra la voglia di perfezione e la cronica mancanza di tempo, che interviene il nostro salvavita beauty di stagione: il Blurred Make-up. Liberiamoci delle linee grafiche iper-strutturate, i contouring scolpiti che richiedono le abilità di un pittore rinascimentale e la perfezione quasi “plastica” della glass skin.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Blurred make-up, il make up effortless, ma d’impatto, che ti risolve il look quando vai di fretta

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ZIA MAKE-UP CHECK: promossa o bocciata Love u @catrice.cosmetics.italia Primer: soft glam foam /catrice Fondo: skin like tinted moinsturizer / catrice Correttore occhiale / catrice Contour: sculpt & charm/ catrice Palette occhi: velvet / catrice Blush in facebook