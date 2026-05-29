Borgomanero il liceo Galileo Galilei amplia l’offerta formativa | in arrivo Cambridge International e liceo sportivo

Dal prossimo anno scolastico, il liceo Galileo Galilei di Borgomanero introdurrà due nuovi indirizzi: il percorso Cambridge International nel liceo scientifico e il liceo sportivo. La scuola ha annunciato l’attivazione di queste opzioni per ampliare le possibilità di studio degli studenti. La decisione riguarda l’offerta formativa del prossimo anno, senza ulteriori dettagli sui programmi o sui requisiti di accesso.

Dal prossimo anno scolastico il liceo Galileo Galilei di Borgomanero amplia la propria offerta formativa con l’attivazione di due nuovi indirizzi: il liceo scientifico con percorso "Cambridge International” e il liceo sportivo.Entrambi i percorsi saranno avviati a partire dalle classi prime e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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