Chi lo compra è un cretino Briatore attacca il gelato di Mokambo da 95 euro | i gelatieri lo demoliscono

Il gelato di Mokambo a 95 euro continua a far discutere. A dire la sua questa volta è stato Flavio Briatore. Il dibattito sul cono gelato da 95 euro della Mokambo Gelateria di Ruvo di Puglia continua a far discutere. Al centro della vicenda ci sono le dichiarazioni di Flavio Briatore, pronunciate durante Pomeriggio Cinque Estate, e la pronta replica di Vincenzo Paparella, uno dei titolari della storica gelateria pugliese. Al di là del botta e risposta, però, il caso apre una riflessione più ampia sul valore dei prodotti di lusso e sul ruolo del mercato nel decretarne il successo. Tutto è nato dal celebre cono allo zafferano impreziosito dalla foglia d’oro, inizialmente proposto a 70 euro e oggi venduto a 95 euro. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Briatore attacca il gelato da 95 euro: «Chi lo compra rimane un cretino». La replica del gelatiere

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