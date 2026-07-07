Flavio Briatore ha commentato duramente il gelato da 95 euro venduto da una gelateria, che include zafferano e una foglia d’oro. L’imprenditore ha detto che chi lo acquista è un cretino. Il prodotto, caratterizzato da un cono allo zafferano decorato con oro, ha suscitato reazioni dopo essere stato messo in vendita a un prezzo così elevato. Briatore ha espresso la sua opinione senza mezzi termini.

Duro commento di Flavio Briatore sulla vicenda del gelato da 95 euro messo in vendita dalla gelateria Mokambo. Il prodotto è così costoso poiché presenta un cono allo zafferano impreziosito da una foglia d’oro ma, secondo l’imprenditore, “chi lo compra è un cretino”. Dal canto suo, il pasticcere che lo ha creato, Vincenzo Paparella, ha fatto presente come questo stia andando a ruba. Briatore contro il gelato da 95 euro Dallo zafferano alla foglia d'oro, com'è fatto il gelato virale Cos'è la gelateria Mokambo Briatore contro il gelato da 95 euro Intervenuto nella trasmissione “Pomeriggio Cinque Estate”, Flavio Briatore ha detto... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Briatore sul gelato da 95 euro di Mokambo con zafferano e foglia d'oro, "cretino chi lo compra": la risposta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Briatore contro il gelato a 95 euro: «Cretino chi spende quei soldi per un cono»

Notizie e thread social correlati

Ruvo di Puglia, «Cretino chi paga 70 euro per un gelato con la foglia d'oro»: Briatore attacca la gelateria Mokambo. Poi la replica:«Abbiamo 150 prenotazioni e clienti da tutto il mondo»Flavio Briatore ha commentato pubblicamente che chi spende 70 euro per un gelato con foglia d’oro è un cretino.

«Chi lo compra è un cretino», Briatore sul gelato a 95 euro a Ruvo di Puglia. I titolari: «Abbiamo la lista d’attesa da tutto il mondo»Flavio Briatore ha commentato negativamente il prezzo di 95 euro per un cono di gelato venduto in una gelateria di Ruvo di Puglia, definendolo “un...

Temi più discussi: Chi lo compra è un cretino, Briatore sul gelato a 95 euro a Ruvo di Puglia. I titolari: Abbiamo la lista d'attesa da tutto il mondo; Ruvo di Puglia, Cretino chi paga 70 euro per un gelato con la foglia d'oro: Briatore attacca la gelateria Mokambo. Poi la replica:Abbiamo 150 prenotazioni e clienti da tutto il mondo; Gelato da 95 euro a Ruvo, Briatore attacca la gelateria Mokambo: Chi lo paga è cretino; Briatore attacca il gelato da 95 euro: Chi lo compra rimane un cretino. La replica del gelatiere.

Chi lo compra è un cretino, Briatore sul gelato a 95 euro a Ruvo di Puglia. I titolari: Abbiamo la lista d'attesa da tutto il mondo x.com

Gelato a 95 euro, Briatore all'attacco: Cretino chi spende quei soldi per un cono. I titolari: Abbiamo 150 prenotazioni da tutto il mondo reddit

Gelato a 95 euro, ecco perché costa così tanto. Gli ingredienti introvabili e la risposta a Briatore: Parla lui che vende la pizza a 70 euroLo Scettro del Re, il celebre cono gourmet della gelateria Mokambo di Ruvo di Puglia, è tornato a far discutere. Il gelato, ... msn.com

Briatore attacca il gelato da 95 euro: Chi lo compra rimane un cretino. La replica del gelatiereUn cono gelato da 95 euro ha acceso uno dei dibattiti più discussi degli ultimi giorni sui social. Protagonisti dello scontro sono Flavio Briatore e Vincenzo Paparella, titolare ... ilmattino.it