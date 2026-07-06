Chi lo compra è un cretino Briatore sul gelato a 95 euro a Ruvo di Puglia I titolari | Abbiamo la lista d’attesa da tutto il mondo

Flavio Briatore ha commentato negativamente il prezzo di 95 euro per un cono di gelato venduto in una gelateria di Ruvo di Puglia, definendolo “un cretino”. La gelateria, che produce una specialità artigianale, ha dichiarato di avere una lista d’attesa che comprende clienti provenienti da tutto il mondo. Il prezzo elevato è legato alla natura esclusiva del prodotto offerto dalla Mokambo Gelateria.

Flavio Briatore non è d’accordo con il far pagare un cono gelato 95 euro. È il prezzo decisamente esclusivo di una specialità artigianale della storica Mokambo Gelateria di Ruvo di Puglia. Ospite della trasmissione Mediaset Pomeriggio Cinque Estate, Briatore non ha usato giri di parole per commentare il dessert di lusso, un cono allo zafferano con foglia d’oro edibile, diventato un vero e proprio caso. Anche perché Vincenzo Paparella, il contitolare della gelateria, non è certo rimasto zitto di fronte al commento dell’imprenditore di Crazy Pizza: «Non è per tutti i giorni, usiamo zafferano puro». L’affondo di Briatore: «La mia pizza costa meno». 🔗 Leggi su Open.online

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