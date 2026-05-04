Dal 7 al 10 maggio, i giardini Indro Montanelli ospiteranno Orticol, un evento dedicato agli appassionati di fiori e piante. Durante questa manifestazione, si svolgeranno esposizioni e iniziative legate al mondo del giardinaggio, con un’attenzione particolare all’arte floreale. Inoltre, il FuoriOrticola porterà l’atmosfera dell’evento anche in altri spazi della città, coinvolgendo la comunità nel tema di quest’anno, “Il giardinaggio fa la felicità”.

La felicità si coltiva. Letteralmente. È questo il messaggio al centro di Orticola 2026, che ha scelto come tema dell’anno: “Il giardinaggio fa la felicità”. Un’idea ben nota a chi ama le piante, ma più importante che mai in questo momento storico. In un contesto internazionale complesso, Orticola sceglie infatti di proporre un messaggio positivo, legato alla cura, alla lentezza e alla relazione con la natura. La Spagna a Orticola 2026. Il tema dell’anno contagerà tutti gli espositori e le tante iniziative, i workshop e gli incontri di questa edizione. A partire dal paese ospitato che quest’anno è la Spagna, che invita il pubblico italiano...🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal 7 al 10 maggio ai giardini Indro Montanelli torna Orticol. E grazie al FuoriOrticola tutta la città sboccia tra arte e fiori

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