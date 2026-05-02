Domenica 3 maggio, in seconda serata su Rai3, nella terza puntata della terze serie di "Inimitabili", Edoardo Sylos Labini ripercorre la vita del più importante giornalista italiano del Novecento, Indro Montanelli, cronista e testimone di un secolo. Montanelli nasce nel 1909 a Fucecchio, vivacità intellettuale, libertà di pensiero unite ad una scrittura brillante lo portano ad affermarsi come una delle firme più autorevoli e riconoscibili del giornalismo italiano. La sua carriera attraversa gli snodi più drammatici del XX secolo: dagli anni del fascismo, a cui inizialmente aderisce per poi prenderne progressivamente le distanze, alle esperienze di inviato speciale durante la Seconda guerra mondiale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Indro Montanelli, una voce fuori dal coro

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Tra storici reportage, polemiche e scelte controcorrente, @edosyloslabini ripercorre la vita del più importante giornalista italiano del ‘900, Indro Montanelli, cronista e testimone di un secolo. #Inimitabili domenica #3maggio su #Rai3 in seconda serata e su @R x.com

In occasione del Ponte del 1 Maggio, Fondazione Montanelli Bassi sarà aperta al pubblico 1, 2 e il 3 maggio, dalle 15 alle 19. Per l'occasione sarà quindi possibile visitare la sala studio della biblioteca e la sede (biblioteca, Stanze di Indro Montanelli, collezion - facebook.com facebook