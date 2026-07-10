Il centrocampista classe 2009 ha firmato un contratto di tre anni con la Fiorentina. L’atleta, che si è appena unito al settore giovanile del club, viene descritto come dotato di caratteristiche tecniche e fisiche adatte a un ruolo di mediano. La società ha annunciato l’ingaggio come un investimento per il futuro. Non sono stati forniti dettagli specifici sul suo percorso o sulle sue prestazioni precedenti.

Timmermans alla Fiorentina, colpo per il futuro: il centrocampista classe 2009 firma per tre anni. Ecco chi è. La Fiorentina guarda al futuro e inserisce un nuovo talento nel proprio settore giovanile. Il club viola ha chiuso l’arrivo di Loric Timmermans, centrocampista belga classe 2009, che ha firmato un contratto triennale e inizierà il suo percorso in Italia partendo dalle giovanili. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il giocatore arriva dal RAAL La Louvière, club belga nel quale è cresciuto calcisticamente e dove ha già avuto modo di confrontarsi con categorie superiori rispetto alla propria età. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Chi è Loric Timmermans? Il centrocampista classe 2009 arriva alla Fiorentina: caratteristiche tecniche e fisiche

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