Chi è Sergi Dominguez il possibile sostituto di Gila alla Lazio La sua storia e le sue caratteristiche tecniche

Il difensore potrebbe sostituire Mario Gila alla Lazio, con il calciomercato che si muove rapidamente sul fronte del settore difensivo. Sergi Dominguez, attualmente in discussione, ha un background che include esperienze in diverse squadre e caratteristiche tecniche che lo renderebbero un’alternativa. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime ore. La società sta valutando la possibilità di portarlo in rosa per rafforzare la linea difensiva.

Chi è Sergi Dominguez, la storia e le caratteristiche tecniche del difensore che potrebbe sostituire Mario Gila alla Lazio. Il calciomercato della Lazio subisce un’improvvisa accelerazione per quanto riguarda il reparto arretrato. Dopo aver formalizzato l’accordo definitivo con il Milan per la cessione del difensore Mario Gila, la dirigenza biancoceleste si è immediatamente riversata sugli obiettivi in entrata per completare l’organico. Il club capitolino ha riallacciato ufficialmente i rapporti con la Dinamo Zagabria per cercare di chiudere l’acquisto di Sergi Domínguez. I contatti per il centrale spagnolo, già cercato quando Gila sembrava promesso sposo al Napoli prima del blitz rossonero, sono ripresi intensamente per colmare il vuoto lasciato nella rosa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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