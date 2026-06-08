Isak Bjerkebo, attaccante del Sirius, ha attirato l'interesse di Fiorentina, Parma e Lazio. Nato in Scandinavia, è alto 1,85 metri e si distingue per rapidità, capacità di dribbling e buon senso del goal. Ha segnato 12 gol in 30 partite nella sua ultima stagione. Il suo contratto con il Sirius scade nel 2025. Le società italiane monitorano le sue prestazioni per un possibile trasferimento.

Chi è Isak Bjerkebo, calciatore del Sirius che piace a Fiorentina, Parma e Lazio. La sua storia e le sue caratteristiche tecniche. Il calciomercato estivo si avvicina e i club di Serie A iniziano a muovere le prime pedine sullo scacchiere alla ricerca di nuovi talenti. Negli ultimi anni, i campionati scandinavi si sono rivelati un serbatoio inesauribile di promesse a basso costo e l’Italia non è rimasta a guardare. L’ultimo nome ad aver acceso i fari degli osservatori italiani è quello di Isak Bjerkebo, giovane e dirompente esterno offensivo svedese attualmente di proprietà del Sirius. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Chi è Isak Bjerkebo: il gioiello del Sirius che incanta in Svezia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Chi è Isak Bjerkebo, il talento del Sirius che ha fatto impazzire Fiorentina, Parma e Lazio. Storia e caratteristiche tecniche

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