Il re del Lesotho è stato ufficialmente incoronato in una cerimonia che si è svolta nel palazzo reale. Con i suoi 78 anni, ha regnato per oltre tre decenni e ha visto il paese mantenere la sua indipendenza, circondato dal Sudafrica. Il Lesotho è l’unico stato al mondo interamente sopra i mille metri di altitudine, e il monarca vive in un palazzo circondato da montagne. La sua figura rappresenta una costante nel panorama politico locale.

Lo chiamano il “Regno nel cielo” perché è l’unico Stato indipendente al mondo interamente sopra i mille metri di altitudine, completamente circondato dal Sudafrica. Qui regna Letsie III, un sovrano poco noto in Italia che ha vissuto un destino insolito: ha perso il trono, lo ha riconquistato e oggi porta la sua battaglia contro la fame e la malnutrizione fino alle Nazioni Unite. Piccolo quanto il Belgio e con poco più di due milioni di abitanti, il Lesotho è una monarchia costituzionale dell’Africa nata nel 1966, anno dell’indipendenza dal Regno Unito. La sua storia, però, affonda le radici molto più indietro nel tempo, quando il Re Moshoeshoe I riuscì a unire i clan basotho e a fondare un regno che avrebbe resistito alle guerre, al colonialismo e ai grandi cambiamenti politici dell’Africa meridionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Letsie III, il Re del Lesotho

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