Webuild inaugura il Senqu Bridge in Lesotho

Webuild ha ufficialmente aperto il nuovo ponte sul fiume Senqu, situato nella valle tra le montagne dell’altopiano nord-orientale del Lesotho. L’infrastruttura attraversa il corso d’acqua e collega le aree circostanti, migliorando i collegamenti nella regione. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle autorità locali e del settore. La struttura si inserisce tra i progetti realizzati dall’azienda nel territorio.

Webuild ha inaugurato il Senqu Bridge, nella valle scavata dal fiume Senqu, tra le montagne dell'altopiano nord-orientale del Lesotho. L'opera, lunga 825 metri, permette di superare l'ostacolo naturale dei Monti Drakensberg e il futuro bacino idrico della diga di Polihali, rappresentando una infrastruttura strategica per lo sviluppo della mobilità e la transizione idrica del Regno. Il ponte garantirà continuità al principale asse viario verso la capitale Maseru e consentirà alle comunità montane di mantenere l'accesso ai servizi essenziali. L'infrastruttura è stata realizzata dal Gruppo Webuild alla guida di una joint venture internazionale...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Webuild inaugura il Senqu Bridge in Lesotho Notizie correlate Webuild inaugura ‘Evolutio’, la mostra immersiva sulle infrastrutture(Adnkronos) – Avere o non avere l’acqua; disporre o non disporre dell’energia; potersi spostare o no: sono tutte condizioni che fanno la differenza... Webuild inaugura “Evolutio”: la mostra immersiva sulle infrastrutture che hanno trasformato l’ItaliaMilano, 10 febbraio 2026 - Avere o non avere l’acqua; disporre o non disporre dell’energia; potersi spostare o no: sono tutte condizioni che fanno la...