L’ultima idea di Trump per chiudere la guerra in Ucraina | Tra Putin e Zelensky medi Teofilo III Chi è il leader ortodosso che piace agli Usa

Donald Trump ha suggerito di affidare a un leader ortodosso, Teofilo III, la mediazione tra Russia e Ucraina, affermando che i due Paesi dovrebbero risolvere il conflitto tra loro. Venerdì, il presidente degli Stati Uniti ha dato l’impressione di aver abbandonato i tentativi di mediazione diretti tra il governo russo e quello ucraino. La proposta di Trump si inserisce in un contesto in cui gli Stati Uniti non sono più coinvolti attivamente nella ricerca di una soluzione negoziata.

Russia e Ucraina? «Se la sbrighino tra loro». Venerdì il presidente Usa Donald Trump era sembrato certificare il definitivo abbandono dei tentativi Usa di mediazione tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Troppo faticosa e inconcludente quella trattativa – altro che «chiudere la guerra in 24 ore» come Trump sognava in campagna elettorale -, troppo ingombrante per gli Usa la matassa da sbrogliare in Medio Oriente con l’Iran, senza contare la “vera” sfida di lungo termine con la Cina. Quello di Trump non sarebbe un assist all’Europa però, che dopo essere diventata il finanziatore n° 1 di Kiev ora cerca un posto a capotavola di possibili negoziati con la Russia. 🔗 Leggi su Open.online

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