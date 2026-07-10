Arthur Fery, 23 anni, è arrivato in semifinale a Wimbledon grazie a una wild card, partendo dalla posizione 114 della classifica ATP. Attualmente affronta Alexander Zverev nell’ultimo atto del torneo. La sua partecipazione ha suscitato grande interesse nel Regno Unito, dove è considerato il tennista preferito di Kate Middleton.

Ha iniziato Wimbledon da numero 114 della classifica ATP, grazie a una wild card, ed eccolo oggi in semifinale contro Alexander Zverev. Parliamo di Arthur Fery, il 23enne tennista inglese per cui tutta la Gran Bretagna sta facendo il tifo in questi giorni all'All England di Londra. A partire dalla principessa, ovviamente. Kate Middleton, si sa, è una grande appassionata di tennis e partecipa regolarmente a Wimbledon. La settimana scorsa ha sorpreso i fan rinunciando al tradizionale Royal Box per dirigersi alla Wimbledon Queue, dove ha chiacchierato con gli spettatori, posato per alcuni selfie, distribuito biglietti e si è persino messa dietro il banco della biglietteria per aiutare a gestire i pagamenti con carta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Chi è Arthur Fery, il tennista preferito di Kate Middleton: «Il risultato straordinario che hai ottenuto è di ispirazione per tantissime persone. Ti auguro il meglio per il prossimo turno»

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