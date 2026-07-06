Arthur Fery, prossimo avversario di Flavio Cobolli a Wimbledon, è un giovane tennista con poca esperienza nel circuito principale. Nel torneo maschile, tra gli ultimi otto rimasti, solo sei giocatori sono protetti dal seeding, mentre uno ha ricevuto una wild card. La situazione è diversa rispetto al tabellone femminile, dove otto teste di serie sono arrivate ai quarti di finale. La presenza di un giocatore con wild card tra gli ultimi otto evidenzia la partecipazione di un atleta meno esperto nel torneo.

A differenza del tabellone di singolare femminile, nel quale sono arrivate ai quarti otto teste di serie, nel torneo maschile di Wimbledon saranno soltanto sei i giocatori protetti dal seeding tra gli ultimi otto ancora in corsa, mentre uno sarà addirittura una wild card. Il riferimento è al britannico Arthur Fery, che sarà il prossimo avversario di Flavio Cobolli, nel match in programma mercoledì 8 luglio: l’unico precedente sorride al britannico, che agli Australian Open di quest’anno si è imposto contro l’azzurro al primo turno per 7-6 (1) 6-4 6-1. Fery, al momento, è il numero 114 del mondo, ma scalerà il ranking ATP dopo l’exploit di Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Chi é Arthur Fery, il prossimo avversario di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il precedente é da brividi freddi…

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