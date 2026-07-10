Arthur Fery, tennista britannico, ha ricevuto una wild card per il torneo di Wimbledon. È nato e cresciuto vicino all’All England Club e attualmente occupa la posizione 114 del ranking mondiale. Suo padre è presidente di un club calcistico e sua madre è stata tennista professionista. Fery si sta preparando per il torneo, con l’obiettivo di raggiungere la finale a Wimbledon. La competizione si svolge nel quartiere di Londra dove vive, a pochi minuti dal centro di gioco.

La favola di Wimbledon cresciuto a cinque minuti da Wimbledon. A Londra da alcuni giorni tutti parlano di Arthur Fery, numero 114 del mondo ancora per pochi giorni (è virtualmente n. 36 del ranking ), semifinalista ai Championships dopo una cavalcata incredibile, che partita dopo partita si è trasformata in una sorta di missione personale. Prima di questo Wimbledon aveva vinto solo quattro partite su erba a livello Atp. Tra lui e il sogno della finale c’è adesso Alexander Zverev, fresco vincitore del Roland Garros e numero 3 della classifica mondiale. Ostacolo troppo grande da superare? Sì, forse. Ma chi è Arthur Fery? Alto 175 centimetri, Fery ha nella risposta e nella mobilità le sue armi principali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Chi è Arthur Fery, il britannico che da wild card sogna la finale a Wimbledon: il padre presidente nel calcio, la mamma tennista e la casa accanto all’All England Club

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TRUMP, PELE & ARTHUR FERY new Wimbledon Tennis Star TOM NUMBERS - aka Tom Sidney Bushnell is live

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Temi più discussi: La favola prosegue: storia di Fery, il figlio del miliardario cresciuto a cinque minuti da Wimbledon; Chi è Arthur Fery, l’ultimo britannico rimasto a Wimbledon che oggi sfida Cobolli; Chi è Arthur Fery, l'avversario di Cobolli cresciuto a pochi passi dall'All England Club; Chi è Arthur Fery, avversario di Cobolli nei quarti a Wimbledon.

Partita sontuosa di Arthur Fery a cui Cobolli è costretto ad inchinarsi. Il torneo del romano rimane comunque molto buono, ma al netto della partita della vita dell’avversario oggi poteva giocare meglio. Complimenti a Fery, se gioca così in semifinale avrà le sue - X x.com

Le domande sulla britishità di Arthur Fery sono ignoranti e meschine reddit

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