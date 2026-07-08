Arthur Fery, 23 anni, ha ottenuto un ingresso diretto nel tabellone di Wimbledon come primo wildcard. Figlio del proprietario del club di calcio di Lorient, il tennista sta facendo parlare di sé per la sua presenza nel torneo. Ora si prepara a sfidare Cobolli nel prossimo turno del torneo. La sua partecipazione segna un momento significativo nella sua carriera, con il pubblico che segue con attenzione la sua avventura.

C’è un pezzo di calcio nella favola di Arthur Fery, il nome nuovo di Wimbledon. Come racconta The Times, il 23enne britannico è il primo wildcard di casa a raggiungere i quarti dei Championships, e suo padre non è un tifoso qualunque: è Loïc Féry, finanziere fondatore dell’hedge fund Chenavari e soprattutto proprietario e presidente del Lorient, club di Ligue 1. Da numero 461 ai quarti di Wimbledon. La scalata è vertiginosa: entrato nel torneo da semi-sconosciuto numero 114, un anno fa era addirittura 461. Ora lascerà l’All England Club dentro la top 100 (proiezione numero 63; il padre, orgoglioso, dice top 70). Nato in Francia ma cresciuto a dieci minuti da Church Road, proprio a Wimbledon, Fery ha giocato con le tribune piene di amici e familiari — compagni d’università che si sono presi giorni di ferie per seguirlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Ilnapolista.it - Arthur Fery, il tennista che fa la storia a Wimbledon è figlio del padrone del Lorient: ora sfida Cobolli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Arthur Fery Qualifies For FIRST Australian Open British Underdog Story USA NEWS TODAY

Notizie e thread social correlati

Il figlio del miliardario cresciuto a cinque minuti da Wimbledon: ora Fery sogna la semifinaleA cinque minuti da Wimbledon, un giovane cresciuto in una famiglia benestante sogna ora la semifinale.

Chi é Arthur Fery, il prossimo avversario di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il precedente é da brividi freddi…Arthur Fery, prossimo avversario di Flavio Cobolli a Wimbledon, è un giovane tennista con poca esperienza nel circuito principale.

Temi più discussi: Il figlio del miliardario cresciuto a cinque minuti da Wimbledon: ora Fery sogna la semifinale; Chi è Arthur Fery, l'avversario di Cobolli cresciuto a pochi passi dall'All England Club; Chi è Arthur Fery, avversario di Cobolli nei quarti a Wimbledon; Arthur Fery, l'unico sopravvissuto a Wimbledon di un tennis in crisi.

Arthur Fery, il tennista che fa la storia a #Wimbledon è figlio del padrone del Lorient: ora sfida #Cobolli Ventitré anni, numero 114 del mondo, un percorso da college americano: il ragazzo cresciuto a dieci minuti da Church Road è diventato il primo wildcard br x.com

La Principessa Catherine è fantastica a Wimbledon oggi. La Patrona Reale di Wimbledon, Catherine è lì per vedere il tennista britannico Arthur Fery reddit

Cobolli sfida Fery a Wimbledon: l'azzurro cerca la semifinale SlamL'attesa è palpabile per l'incontro che vedrà Flavio Cobolli protagonista nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi, mercoledì 8 luglio, il tennista romano scenderà in campo contro il britannico Arthur ... it.blastingnews.com

Cobolli-Fery oggi nei quarti a Wimbledon, quando si gioca e dove vederla in TV e streamingFlavio Cobolli affronta oggi Arthur Fery nei quarti di finale di Wimbledon. Per il tennista italiano numero 10 del mondo c'è la chance di qualificarsi per la prima volta nella semifinale dei Champions ... fanpage.it