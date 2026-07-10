Nina Moric è scomparsa dai riflettori televisivi e si è dedicata alla pittura. La modella ha abbandonato il mondo dello spettacolo per concentrarsi sulla sua attività artistica. Non sono stati divulgati dettagli sul suo percorso o sui suoi lavori recenti. La sua presenza pubblica si è ridotta rispetto al passato, e non ci sono notizie di apparizioni o progetti televisivi. La sua vita attuale si svolge principalmente tra il suo studio e i social network.

Che fine ha fatto Nina Moric? Da qualche tempo la modella è scomparsa dai riflettori, allontanandosi dal mondo della tv per dedicarsi ad altro. Nina Moric, la nuova vita come pittrice dopo la tv. La modella ed ex compagna di Fabrizio Corona, avrebbe scelto di intraprendere una nuova strada, dopo il successo televisivo, inseguendo la sua passione per la pittura. Nina dunque sarebbe sparita dai radar televisivi per dedicarsi appieno alla produzione di quadri, con mostre organizzate in giro per l’Italia e ottime quotazioni. Già qualche tempo fa, nel corso di una sua mostra, Nina Moric aveva spiegato di aver iniziato a dipingere sin da quando era piccola e di aver ritrovato questa passione in età adulta, rendendola a poco a poco un lavoro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che fine ha fatto Nina Moric: la nuova vita da pittrice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Corona e la lite in aula con Signorini: Il giudice mi ha fatto uscire perché ridevo.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “I quadri dipinti da Nina Moric quotati tra 3.500 e i 16.500 euro. La ex modella è ormai una pittrice affermata”

Nina Moric ha cambiato lavoro, nuova vita per l’ex di Corona: ecco cosa fa oggi e quanti soldi guadagnaNina Moric ha abbandonato il mondo dello spettacolo e della moda per dedicarsi a un’attività diversa.

Temi più discussi: Nina Moric, il nuovo lavoro sorprendente dopo Tv e Fabrizio Corona: le sue mostre e le cifre (da capogiro) delle opere; I quadri dipinti da Nina Moric quotati tra 3.500 e i 16.500 euro. La ex modella è ormai una pittrice affermata; Nina Moric dipinge quadri che costano fino a 16.500 euro, la svolta professionale: Nella pittura esprimo tutta me stessa; Che fine ha fatto Nina Moric: il nuovo lavoro da migliaia di euro lontano dalla TV.

Che fine ha fatto Nina Moric: il nuovo lavoro da migliaia di euro lontano dalla TV x.com

Nina Moric cambia vita, il nuovo lavoro dell’ex di Corona: ecco cosa fa oggiNina Moric, oltre a essere una delle modelle più famose al mondo, è nota anche per essere stata sposata, dal 2001 al 2007, con Fabrizio Corona, dal quale ha avuto un figlio, Carlos Maria. Oggi, però, ... novella2000.it

Che fine ha fatto Nina Moric: il nuovo lavoro da migliaia di euro lontano dalla TVChe fine ha fatto Nina Moric: la modella croata è lontana dalla TV e si dedica a un nuovo lavoro che le fa guadagnare migliaia di euro. donnaglamour.it

Roberta Giallo, il nuovo video Mamma, com’è che Duchamp vide l’arte in un bidet? Linkiamici reddit