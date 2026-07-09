Nina Moric ha abbandonato il mondo dello spettacolo e della moda per dedicarsi a un’attività diversa. Ora lavora come imprenditrice in un settore che non riguarda più la moda o la televisione. La sua scelta ha portato a un cambio di vita e di impegni professionali, distanziandosi dalla carriera artistica e dalle vicende pubbliche che l’avevano coinvolta in passato.

Per anni il nome di Nina Moric è stato legato soprattutto al mondo della moda, della televisione e alla sua turbolenta vita privata. Negli ultimi tempi, però, la modella croata ha scelto di allontanarsi dai riflettori e di dedicarsi a un percorso completamente diverso, lontano dalle dinamiche dello spettacolo. Oggi il suo nuovo capitolo professionale sembra essere legato a una passione che ha trasformato in un vero e proprio lavoro, con risultati importanti anche dal punto di vista economico. La nuova vita di Nina Moric: ecco il suo lavoro (molto redditizio). Nina Moric ha trovato nell’ arte contemporanea una nuova strada professionale. A raccontare questa svolta è stato Alberto Dandolo nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi del settimanale Oggi, dove viene descritta come una « Nina, pittrice affermata ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Nina Moric ha cambiato lavoro, nuova vita per l’ex di Corona: ecco cosa fa oggi e quanti soldi guadagna

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