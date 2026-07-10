Che fine ha fatto il superyacht di Putin?

Il superyacht Kosatka, ritenuto l’imbarcazione preferita di Vladimir Putin, è scomparso dai radar e dai sistemi di monitoraggio navale da quattro anni. Nessuna traccia della nave di lusso, che non è stata più localizzata né segnalata in nessun porto o rotabile internazionale. La sua posizione attuale resta sconosciuta e non ci sono informazioni ufficiali sul suo stato o eventuali spostamenti recenti.

Si chiama Kosatka e sarebbe l’imbarcazione di lusso preferita del presidente russo Vladimir Putin. Da quattro anni sfugge a tutti i radar e piattaforme di monitoraggio navale internazionale. Il 30 agosto del 2022, il Automatic Identification System (Ais), cioè il sistema di tracciamento marittimo, non ha più identificato dove si trova questo enorme superyacht. Ma qualche giorno fa, e grazie a immagini satellitari, un’emittente televisiva danese sostiene di averlo individuato in un porto militare di Severomorsk, nella regione Murmansk dell’Artico russo. La tv danese non ha ancora pubblicato le immagini perché è in attesa di ulteriori conferme. Prima ancora, Kosatka era stato in Danimarca e avrebbe attraversato lo stretto del Grande Belt, tra l’isola di Anholt e Grenen, nella penisola danese di Giutlanda. 🔗 Leggi su Formiche.net

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