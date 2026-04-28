Tra i protagonisti del biopic Michael di Antoine Fuqua c’è anche una della creature più amate dal Re del Pop: lo scimpanzé Bubbles. Ebbene, l’animale è stato ricreato in CGI, insieme al lama, alla giraffa e al pitone che popolavano la tenuta di famiglia a Encino, in California. Una decisione che ha scatenato curiosità e domande, ma che nasconde una motivazione etica precisa, di grande rispetto nei confronti del primate più fotografato degli anni Ottanta. Bubbles è vivo e vegeto e pesa circa 77 chili. Ha 43 anni, un’età di tutto rispetto per uno scimpanzé, e si trova al Center for Great Apes, un santuario nella cittadina di Wauchula, in Florida, dal 2005.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Che fine ha fatto Bubbles, lo scimpanzé di Michael Jackson? La verità sul suo destino ha commosso il web

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