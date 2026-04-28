Trump | L’Iran ci ha detto che è al collasso ci chiede di riaprire Hormuz Ma intanto il superyacht dell’amico di Putin supera il blocco – La diretta

Nel sessantesimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, l’ex presidente ha dichiarato che l’Iran avrebbe affermato di essere al collasso e avrebbe chiesto di riaprire lo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, un superyacht appartenente a un conoscente di un alto funzionario russo ha superato le restrizioni imposte dagli Stati Uniti. La situazione si sviluppa mentre Washington si prepara a respingere una proposta di Teheran riguardante il controllo dello stretto strategico.

Nel sessantesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Donald Trump si prepara a respingere l la proposta dell’Iran sullo Stretto di Hormuz, mentre un superyacht di proprietà di un amico di Vladimir Putin ha superato il blocco americano. Il comando centrale dell’esercito Usa ha fatto sapere che alcune navi iraniani che tentavano di forzarlo sono state intercettate. Intanto i prezzi del petrolio sono in crescita e le Borse sono contrastate. «L’Iran ci ha appena informato di trovarsi in uno ‘stato di collasso‘. Vogliono che ‘apriamo lo Stretto di Hormuz’ il prima possibile, mentre cercano di risolvere la loro situazione di leadership (cosa che credo riusciranno a fare!)».🔗 Leggi su Open.online

Trump: «Iran decimato, obiettivi quasi raggiunti. Chi riceve petrolio da Hormuz se ne occupi»

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