Un biohacker americano ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di ipotiroidismo autoimmune all'età di 21 anni. Attualmente ha 48 anni e questa condizione gli è stata diagnosticata 27 anni fa. Ha spiegato che l'ipotiroidismo fa parte del suo corpo da molto tempo e ha evidenziato il legame tra varie manifestazioni autoimmuni. La diagnosi è stata comunicata attraverso un post sui social media.

L'annuncio social di Bryan Johnson «Mi è stato diagnosticato l’ipotiroidismo autoimmune all’età di 21 anni. Oggi ne ho 48, quindi questa condizione fa parte del mio corpo da 27 anni», ha raccontato il biohacker via social, sottolineando il legame tra le diverse manifestazioni autoimmuni. «Quello che molte persone non sanno è che tiroide e stomaco sono strettamente collegati nell’autoimmunità. Quando uno dei due viene colpito, spesso anche l’altro può essere coinvolto». Quindi Bryan Johnson ha spiegato che una recente endoscopia bidirezionale ha rivelato la presenza di gastrite autoimmune, interpretandola come «la stessa predisposizione autoimmune con cui convivo da quando avevo 21 anni, ora manifestata nello stomaco». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Che cos'è la malattia autoimmune di cui soffre Bryan Johnson, il biohaker americano che sogna l'immortalità

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