Ho la gastrite autoimmune | cos’è la malattia allo stomaco diagnosticata a Bryan Johnson

Un imprenditore americano, noto per il suo lavoro nel campo dell’invecchiamento, ha annunciato di essere stato diagnosticato con gastrite autoimmune. La condizione riguarda un’infiammazione dello stomaco causata dal sistema immunitario che attacca le pareti gastriche. Ha riferito di aver avviato un piano sperimentale per trattare la malattia, senza fornire dettagli specifici sulle terapie adottate. La diagnosi è stata comunicata pubblicamente, ma non sono stati indicati ulteriori approfondimenti clinici o risultati.

L’imprenditore americano Bryan Johnson, noto per il suo programma contro l’invecchiamento, ha rivelato la diagnosi di gastrite autoimmune e il suo piano sperimentale per curarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Perché se hai una malattia autoimmune dovresti mangiare carne rossa

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