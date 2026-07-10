che bellezza nel brutto la dialettica nella mostra dedicata al rinascimento

Una mostra dedicata al Rinascimento mette in luce come, tra il Quattrocento e il Cinquecento, accanto alle opere di grande raffinatezza si nascondessero elementi più crudi e inquietanti. La rassegna presenta dipinti e sculture che rivelano un lato meno apparente di quel periodo, con dettagli che mostrano il contrasto tra la perfezione formale e le tracce di brutalità o deformità. Si evidenzia così come la bellezza e il brutto si siano spesso intrecciati nelle opere di quell’epoca.

La storia dell'arte ci ha tramandato l'idea che il Rinascimento sia stato solo l'età della grazia apollinea e invece in quegli stessi anni, tra il Quattrocento e il Cinquecento, dietro la levigatezza marmorea delle Veneri il ghigno del mostruoso e la grezza realtà premevano per prendersi la scena. A svelare questo affascinante cortocircuito visivo è la mostra "Bellezza e Bruttezza. Ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento", alle Gallerie d'Italia di piazza della Scala (fino al 18 ottobre). Curata con passione da Chiara Rabbi Bernard con il coordinamento di Gianfranco Brunelli, nasce dalla collaborazione con il Bozar di Bruxelles (dove ha... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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