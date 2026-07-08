Chat Control così il Parlamento Ue ribalta se stesso e consegna le nostre conversazioni alle Big Tech

Il Parlamento europeo ha respinto la proposta della Commissione di prorogare il regolamento sulla scansione volontaria delle comunicazioni private delle piattaforme digitali per individuare materiale di abuso sui minori. La decisione, presa nell’aprile 2026, ribalta le precedenti posizioni e apre la strada a un maggiore accesso delle Big Tech alle conversazioni degli utenti. La risoluzione segna un cambiamento rispetto alla volontarietà della sorveglianza, lasciando intendere un allentamento delle restrizioni in materia.

Il Parlamento europeo aveva già deciso. Con una risoluzione adottata nell’aprile 2026 aveva respinto la proposta della Commissione di prorogare il regolamento che autorizzava, sia pure su base volontaria, la scansione delle comunicazioni private da parte delle piattaforme digitali per individuare materiale di abuso sessuale sui minori. Non solo. Aveva invitato la Commissione a ritirare la proposta. Sembrava la parola fine. Invece no. Con una procedura eccezionale, sollecitata dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nel suo intervento al Consiglio europeo del 18 giugno, il fascicolo è stato rimesso sul tavolo. Lo stesso testo, sostanzialmente immutato, ritorna, “magicamente” davanti all’Aula, ma questa volta con regole procedurali completamente diverse e molto più favorevoli alla sua approvazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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