Discord blinda le chiamate | crittografia end-to-end standard per tutti

Discord ha annunciato l’introduzione della crittografia end-to-end di default per tutte le chiamate. La piattaforma di messaggistica ha deciso di blindare le conversazioni in tempo reale, garantendo che solo i partecipanti possano leggere i contenuti scambiati. Questa modifica riguarda tutte le chiamate effettuate attraverso l’app, senza distinzione tra utenti o dispositivi. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti nelle comunicazioni digitali.

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(Adnkronos) – Nel mondo delle comunicazioni digitali, la sicurezza delle conversazioni in tempo reale rappresenta da tempo una delle sfide ingegneristiche più complesse, soprattutto quando i partecipanti utilizzano dispositivi radicalmente diversi tra loro. Discord ha annunciato il completamento del passaggio alla crittografia end-to-end per tutte le chiamate vocali e video, un obiettivo strategico avviato in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tiktok rifiuta la crittografia end-to-end nei messaggi direttiQuesto testo sintetizza la posizione ufficiale di TikTok sulla sicurezza dei messaggi privati e sulla possibile introduzione della cifratura... iOS 26.5: arriva la crittografia end-to-end per i messaggi RCS? Cosa scoprirai Come si riconoscono le chat protette nell'app Messaggi? Perché la sicurezza dipende dagli operatori telefonici e non solo da Apple?... Privacy totale su Discord: crittografia E2EE estesa a ogni chiamata e videochiamataDiscord estende la crittografia end-to-end a tutte le chiamate vocali e video, garantendo massima privacy agli utenti ... it.blastingnews.com Discord introduce la crittografia end-to-end per tutte le chiamateDiscord ha completato la distribuzione della crittografia end-to-end su tutte le chiamate vocali e video della piattaforma, chiudendo un progetto avviato da tempo. La misura riguarda oltre 200 milioni ... ilsoftware.it