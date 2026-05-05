iOS 26.5 | arriva la crittografia end-to-end per i messaggi RCS

È stata annunciata l’introduzione della crittografia end-to-end nei messaggi RCS con l’aggiornamento iOS 26.5. Questa novità permette di proteggere i contenuti delle chat all’interno dell’app Messaggi. Tuttavia, la sicurezza delle conversazioni dipende anche dagli operatori telefonici, che devono supportare questa tecnologia. Le chat protette si riconoscono attraverso specifici indicatori visivi nell’app, rendendo più facile individuare messaggi criptati.

? Cosa scoprirai Come si riconoscono le chat protette nell'app Messaggi?. Perché la sicurezza dipende dagli operatori telefonici e non solo da Apple?. Cosa cambia concretamente per chi usa Android e iPhone insieme?. Come si attiva manualmente la nuova crittografia nelle impostazioni?.? In Breve Integrazione protocollo MLS sviluppato con GSMA per chat di gruppo sicure. Nuove funzioni includono Tapback e modifiche messaggi tramite RCS Universal Profile 3.0. Compatibilità estesa a iPadOS 26.5, macOS Tahoe 26.5 e watchOS 26.5. Funzionalità soggetta a disponibilità infrastrutture degli operatori telefonici globali. Apple ha ufficialmente confermato il rilascio della release candidate di iOS 26.🔗 Leggi su Ameve.eu

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iOS 26.5 RC È ARRIVATO! Sensazionale Cambio dello SFONDO

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