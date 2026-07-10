L’Europarlamento ha approvato la misura sulla cosiddetta “Chat Control”, considerata da molti come una proposta invasiva. La legge prevede il monitoraggio e la scansione dei messaggi online per individuare contenuti illegali, tra cui pornografia minorile. La votazione si è svolta prima della pausa estiva, consentendo l’approvazione nonostante le critiche di numerosi parlamentari. La norma passa ora alla fase successiva, con l’obiettivo di attuare controlli più stringenti sui messaggi digitali.

Come far passare una legge bocciata e invisa alla maggior parte dei legittimi rappresentanti dei popoli europei? Semplice, basta aspettare che vanno in vacanza. Sfruttando l’assenza di numerosi europarlamentari, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola era riuscita martedì a forzare il voto con procedura d’urgenza sul cosiddetto Child Sexual Abuse Regulation, meglio noto come Chat Control. Una mossa in pieno stile “europeo”, per forzare il passaggio di un controverso disegno di legge che, con la scusa di combattere la pedofilia, potrebbe consentire ai fornitori di servizi digitali (come WhatsApp, Signal, Messenger o email) di scansionare i messaggi privati e i file degli utenti europei per identificare materiale pedopornografico (CSAM) o tentativi di adescamento. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Chat Control, cos’è e come funziona la misura “orwelliana” passata ieri all’europarlamento

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