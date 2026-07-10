Cesena incidente Capannaguzzo | morto Vincenzo Montalti operaio 49enne padre di tre figli | Lo schianto in moto contro una Citroen poi è finito in un fosso
Un uomo di 49 anni è morto in un incidente stradale a Cesena, nel pomeriggio di giovedì 9 luglio. L’incidente è avvenuto in via Violone di Gattolino a Capannaguzzo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, che lascia tre figli, era in moto e si è scontrato con una Citroen, finendo in un fosso. Le ferite riportate sono risultate fatali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.
Tragico incidente a Cesena nel pomeriggio di giovedì 9 luglio: un 49enne originario del posto è deceduto per le gravi ferite riportate in un incidente stradale in via Violone di Gattolino a Capannaguzzo, frazione della città romagnola. Si chiamava Lorenzo Montalti ed era in sella alla sua motocicletta. Sulla base dei primi accertamenti, un’automobile, una Citroen guidata da una donna di 22 anni, durante una manovra di svolta, non avrebbe concesso la precedenza alla moto che sopraggiungeva dalla direzione opposta, provocando un violento impatto. Probabilmente l’auto stava svoltando per entrare nel cortile di un casolare. Dopo l’incidente stradale la giovane è rimasta sotto shock. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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