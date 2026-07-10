Cesena incidente Capannaguzzo | morto Vincenzo Montalti operaio 49enne padre di tre figli | Lo schianto in moto contro una Citroen poi è finito in un fosso

Notizia in breve

Un uomo di 49 anni è morto in un incidente stradale a Cesena, nel pomeriggio di giovedì 9 luglio. L’incidente è avvenuto in via Violone di Gattolino a Capannaguzzo. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, che lascia tre figli, era in moto e si è scontrato con una Citroen, finendo in un fosso. Le ferite riportate sono risultate fatali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.