Un incidente stradale si è verificato ieri alle 15.20 in via Violone di Gattolino a Capannaguzzo. Un uomo di 49 anni, in sella a una moto Agusta, ha perso il controllo e si è schiantato contro un’auto Citroen condotta da una donna di 23 anni. La moto è finita in un fosso e l’uomo è morto sul colpo. La conducente dell’auto è rimasta illesa, ma sotto choc. L’incidente è avvenuto a pochi giorni dal suo compleanno.

Cesena, 10 luglio 2026 – Tragico incidente stradale ieri alle 15.20 in via Violone di Gattolino a Capannaguzzo. Lorenzo Montalti, che avrebbe compiuto 50 anni fra pochi giorni, in sella alla sua moto Agusta si è scontrato con un’auto Citroen guidata una 23enne riminese, rimasta illesa ma sotto choc per l’accaduto. L’impatto è stato violentissimo e l’uomo è volato nel fossato laterale. L’intervento dei sanitari del 118 è stato immediato ma purtroppo è risultato inutile: Montalti è deceduto nell’impatto. Lascia la moglie e tre figli. Il corpo è stato pietosamente ricoperto con un telo nell’attesa dell’arrivo del nulla osta del magistrato di turno per rimuovere la salma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lorenzo Montalti, padre di 3 figli, muore nell’incidente: si schianta in moto contro un’auto e va nel fosso

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