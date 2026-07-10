È stato segnalato che il “vertical drama” ha sostituito il tradizionale fotoromanzo come formato popolare. Mentre i fotoromanzi sono ormai rari, alcuni ancora vengono pubblicati su riviste di settore. La transizione da un modello all’altro sembra aver portato a una riduzione significativa della produzione di storie illustrate in formato cartaceo. Non ci sono indicazioni di ulteriori sviluppi o di altri mezzi di diffusione attualmente in crescita.

Della gloriosa stagione dei fotoromanzi potremmo dire che è rimasto ben poco, anche se, incredibilmente, persistono su alcune riviste di settore, sopravvissute alla liquidazione della storica casa editrice Lancio, esercente di testate storiche come Bolero e Gran Hotel, che arrivava a stampare e distribuire le sue edizioni anche in Francia e a New York. Queste vignette fotografiche corredate da didascalie e nuvolette, alla ricerca di una qualche credibilità narrativa, hanno lanciato star dell’epoca come Franco Gasparri e Katiuscia, Max Delys e Claudia Rivelli (sorella di Ornella Muti), ma hanno fatto anche da apripista ad icone mondiali come Sophia Loren e Gina Lollobrigida. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - C’era una volta il fotoromanzo ma adesso spopola il vertical drama

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