È lunedì, sono le otto di mattina, la app del meteo segna 33 gradi, e il londinese che ho di fronte mi sta spiegando che l’ha chiamato un amico da Tenerife dicendogli che lì è più fresco che qui. Devo ridere? Devo fare un’osservazione sospirosa sul cambiamento climatico? Devo ricordare di quando si andava d’estate a Londra con un golfino e adesso neppure è estate e potremmo stare in bikini? È mercoledì, sono le tre di pomeriggio, la tizia che mi sta mettendo i capelli in piega mi dice «La Central e la District hanno l’aria condizionata», col tono con cui immagino in guerra si segnalassero i rifugi. Le ho appena detto che stasera andrò a... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - C’era una volta la Cool Britannia, ma tornerà grazie ai conservatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Don't Buy A Bunch Of Colors - Do THIS Instead!

Notizie e thread social correlati

C’era una volta il mondo senza Ai. Parlando con nonni e genitoriAbbiamo parlato con genitori e nonni per scoprire come si viveva prima dell’arrivo di internet, delle nuove tecnologie e dell’intelligenza...

Taylor Swift sta entrando nella sua bridal beauty era per gli iHeartRadio Musica Awards (ma in versione cool girl)Durante gli iHeartRadio Music Awards, Taylor Swift ha attirato l’attenzione per il suo look.