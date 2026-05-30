C’era una volta la Cool Britannia ma tornerà grazie ai conservatori
Londra alle otto del mattino segna 33 gradi, e un residente racconta di aver ricevuto una chiamata da Tenerife, dove fa più fresco. La città si prepara a un’ondata di caldo intenso, con le previsioni che indicano temperature elevate per i prossimi giorni. La scena si svolge in un quartiere residenziale, tra auto parcheggiate e persone che affrettano il passo, cercando di sfuggire al sole cocente. La calura invade le strade, mentre la città si prepara ad affrontare il picco di temperature.
È lunedì, sono le otto di mattina, la app del meteo segna 33 gradi, e il londinese che ho di fronte mi sta spiegando che l’ha chiamato un amico da Tenerife dicendogli che lì è più fresco che qui. Devo ridere? Devo fare un’osservazione sospirosa sul cambiamento climatico? Devo ricordare di quando si andava d’estate a Londra con un golfino e adesso neppure è estate e potremmo stare in bikini? È mercoledì, sono le tre di pomeriggio, la tizia che mi sta mettendo i capelli in piega mi dice «La Central e la District hanno l’aria condizionata», col tono con cui immagino in guerra si segnalassero i rifugi. Le ho appena detto che stasera andrò a... 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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