centinaia di posti per il servizio civile

Fino alle 14 del 28 agosto, è possibile presentare domanda per il nuovo bando del servizio civile universale. Il programma prevede centinaia di posti destinati all’assistenza di grandi invalidi e ciechi civili. La selezione riguarda giovani interessati a partecipare a progetti di supporto e accompagnamento. La candidatura può essere inviata online attraverso il portale dedicato, seguendo le istruzioni specifiche. Non sono richiesti requisiti particolari oltre ai criteri generali di partecipazione.

C’è tempo fino alle 14 del 28 agosto per candidarsi al nuovo bando del servizio civile universale dedicato all’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili. A livello nazionale sono disponibili 947 posti, distribuiti in 71 progetti della durata di dodici mesi. Anche la Toscana è coinvolta con 21 posti complessivi, suddivisi in quattro progetti: 9 a Pisa ("Servizio di accompagnamento 18 - Art. 40"), 8 a Massa-Carrara ("Servizio d’accompagnamento per la provincia di Massa Carrara XIII"), 3 a Lucca ("Mi accompagni, per favore") e 1 a Livorno ("Tandem in Amicizia 4"), tutti promossi dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. I giovani selezionati svolgeranno attività di accompagnamento e assistenza, con un impegno di 25 ore settimanali (oppure 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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