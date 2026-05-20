Servizio civile in Cgil | 7 posti in provincia di Arezzo

In provincia di Arezzo, sono stati annunciati sette posti disponibili per il servizio civile presso la Cgil. La scelta di partecipare rappresenta un’opportunità di esperienza pratica e formazione, rivolta a giovani interessati a conoscere da vicino le attività dell'organizzazione. La selezione riguarda persone che intendano impegnarsi in progetti di servizio, contribuendo alle iniziative locali. L’avviso è stato pubblicato a metà maggio e si rivolge a chi desidera dedicarsi a un percorso di impegno sociale.

Arezzo, 20 maggio 2026 – . Servizio civile esperienza utile e formativa. La Cgil mette a disposizione 7 posti nelle sue sedi della provincia di Arezzo: 2 a San Giovanni, 2 a Camucia, 2 ad Arezzo e 1 a Sansepolcro. Si tratta di 12 mesi di esperienze con 25 ore settimanali e 507,30 euro al mese. Le condizioni: et à tra 18 e 29 anni, non avere un’occupazione, vivere o essere domiciliati in Toscana. Il servizio civile può essere prestato anche se si è ancora studenti. Il link: https:servizi.toscana.itsisDASC# Per informazioni: 346 2207098 La scadenza per presentare la domanda sono le ore 12 del 10 giugno 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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