Sono state aperte sei posizioni per il servizio civile nella Val di Bisenzio, suddivise tra i comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio. Le candidature sono aperte a chi può partecipare ai programmi di servizio civile. Le posizioni verranno distribuite tra i tre comuni, senza dettagli specifici sui criteri di assegnazione o sui ruoli assegnati. Le domande possono essere presentate secondo le modalità previste dall’avviso pubblico.

Chi può candidarsi per questi nuovi incarichi nella Val di Bisenzio?. Come verranno distribuiti i sei posti tra Cantagallo, Vaiano e Vernio?. Quanto riceverà mensilmente ogni volontario selezionato per il progetto?. Quali competenze tecniche si acquisiranno lavorando nel digitale e nei musei?.? In Breve Scadenza domande online entro le ore 12 del 10 giugno 2026. Indennità mensile di 507 euro per dodici mesi di servizio. Quattro posti per digitale a Cantagallo, Vaiano e Vernio. Due posti per musei civici concentrati esclusivamente nel comune di Vernio. Sei posti disponibili per il servizio civile regionale nella Val di Bisenzio: scade il 10 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Val di Bisenzio: 6 posti per il servizio civile tra digitale e cultura

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