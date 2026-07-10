Cenare più tardi durante l’estate può portare a un aumento di peso, secondo un nutrizionista. Le giornate più lunghe e le nuove abitudini spingono spesso a posticipare l’ultimo pasto. Questo può influenzare il metabolismo e favorire l’accumulo di calorie. La raccomandazione è di mantenere orari regolari e evitare di mangiare troppo tardi, soprattutto in presenza di pasti ricchi di carboidrati o zuccheri.

D’estate si tende a cenare più tardi: le giornate si allungano, cambiano le abitudini e spesso l’orario dell’ultimo pasto tende a spostarsi più in là. Ma cenare troppo tardi fa davvero ingrassare? Come spiega il dottor Riccardo Roveda – biologo nutrizionista – si tratta di un falso mito, ma cenare troppo tardi può comunque causare altri problemi che bisognerebbe evitare, e per questo è importante comunque scegliere un orario adatto per cenare e non esagerare. Vediamo perché. “Cenare troppo tardi non fa ingrassare, in estate e in generale. Si tratta di un falso mito" risponde il dottor Roveda: "In realtà tutto è sempre correlato al dispendio energetico della giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cenare troppo tardi d’estate fa ingrassare? Le risposte del nutrizionista e come comportarsi

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