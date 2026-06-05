Una sentenza è arrivata dopo trent’anni e sei archiviazioni, confermando che Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri erano estranei alle accuse di coinvolgimento nelle stragi di mafia del 1993. La notizia è stata resa nota ieri, dopo un lungo percorso giudiziario. Rita Dalla Chiesa ha commentato che questa decisione è arrivata troppo tardi e avrebbe potuto influenzare il risultato di un referendum.

«Sono dovuti passare trent’anni e sei archiviazioni perché si arrivasse, solo oggi (ieri, ndr), a una verità che era da sempre sotto gli occhi di tutti: l’assoluta estraneità di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri alle accuse di coinvolgimento nelle Stragi di mafia del 1993. Una gogna politico-giudiziaria che è durata per decenni, gettando fango sulle persone e sul partito di Forza Italia». Lo dichiara l’onorevole Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, protagonista della lotta alle Brigate rosse e della criminalità, ucciso in un agguato mafioso a Palermo il 3 settembre 1982. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Rita Dalla Chiesa: "Una sentenza arrivata troppo tardi Poteva cambiare le sorti del referendum"

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